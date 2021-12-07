KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? KADES uygulaması ile kurtulan kadın Türkiye'nin gündeminde!
KADES uygulaması, Gaziosmanpaşa’dan gelen haberlerin ardından gündeme geldi. Dini nikahlı eşinin rehin aldığı A.G., isimli kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı. Eve gelen özel harekat polisleri İ.G., isimli kocayı kolundan vurarak etkisiz hale getirdi. Kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmede uygulamaya koyulan KADES, mobil telefonlara indiriliyor ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ihbarla ulaşılabiliyor. Peki, KADES uygulaması nedir ve nasıl indirilir? İşte, KADES hakkında ayrıntılı bilgiler.
İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ile hayata geçen KADES, İstanbul Gaziosmanpaşa'da rehin alınan kadının hayatını kurtardı. Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştiren KADES uygulamasını kullanan A.G. isimli kadın telefonundan Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı alan ekipler hemen harekete geçerek adrese ulaştı. Ekipler, evde alıkonulan A.G.’yi kurtardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indiriliyor. Uygulama telefona indirildikten sonra aktivasyon kodu ile aktif hale getiriliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indiriliyor. Uygulama telefona indirildikten sonra aktivasyon kodu ile aktif hale getiriliyor.
KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
KADES NASIL İNDİRİLİR?
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.
Bakan Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.