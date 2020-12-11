KADES nedir? İşte KADES uygulaması hakkında merak edilenler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu. Bu gelişmenin ardından KADES uygulaması hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, KADES uygulaması hakkında merak edilenler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar tehlike anlarında tek bir tuşla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabiliyor. 24 Mart 2018'de kullanıma sunulan KADES'i binlerce kadın telefonuna indirirken uygulama üzerinden yaklaşık 50 bin ihbarda bulunuldu. İşte, KADES'in ayrıntıları...
2
Abone Ol
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.
KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
3
Abone Ol
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.
Uygulamayı; "https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades" ile "https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerinden indirebilirsiniz.