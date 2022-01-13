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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 16:15 | 

Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Kaderimin Oyunu 5. Bölüm fragmanı ve Star TV yayın akışı

Kaderimin Oyunu yeni bölüm için araştırmalar hız kazandı. Kaderimin Oyunu dizisi Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile ekrana gelmedi.  Kaderimin Oyunu 5. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı ve merakı daha da artırdı. Peki, Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?

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Kaderimin Oyunu yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Dizi, 14 Ocak Star TV yayın akışında da yer almıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile Kaderimin Oyunu yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. İşte Kaderimin Oyunu 5. bölüm fragmanı
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KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’de başlayacak. 14 Ocak Star TV yayın akışında saat 20:00’de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi yer alıyor.
3STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

 07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

01:00 Kaderimin Oyunu

03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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