Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Kaderimin Oyunu 5. Bölüm fragmanı ve Star TV yayın akışı

Kaderimin Oyunu yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Dizi, 14 Ocak Star TV yayın akışında da yer almıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile Kaderimin Oyunu yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. İşte Kaderimin Oyunu 5. bölüm fragmanı