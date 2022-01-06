Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Kaderimin Oyunu 5. Bölüm fragmanı ile belli oldu
Kaderimin Oyunu 5. Bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Star TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncuları arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor. Dizinin 7 Ocak Star TV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?
Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Kaderimin Oyunu dizisi her hafta Cuma akşamları yayınlanıyordu. Bu hafta yılbaşı tatili olması dolayısı ile dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. İşte Kaderimin Oyunu dizisi 5. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi
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KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Cuma günü ekrana gelecek. 7 Ocak Star TV yayın akışında saat 20:00’da Kaderimin Oyunu dizisinin özel bölümü bulunuyor.
KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ
Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.