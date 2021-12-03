Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimler, hangi oyuncular var? Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri
Kaderimin Oyunu oyuncuları, dizinin ilk bölümü ile gündemde yer aldı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümü ile 3 Aralık Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Peki, Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, dizinin oyuncu kadro ve karakterleri
Kaderimin Oyunu dizisinin detayları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Cuma günleri yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin karakterleri ve konusuna ilişkin detaylar, 3 Aralık’ta yayınlanacak 1. Bölümde netleşecek. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’ dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’'nun yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını NGM Medya’nın üstleniyor. Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor
İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı ‘Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor.
Kaderimin Oyunu konusu
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.