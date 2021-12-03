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Televizyon
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 09:03 | 

Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu - Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor?

Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Kaderimin Oyunu her hafta Cuma akşamları ekrana gelecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterine Öykü Karayel, Cemal karakterine Akın Akınözü, Mahir karakterine ise Sarp Apak hayat veriyor. Peki, Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Kaderimin Oyunu ilk bölümü ile 3 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümlerinin çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan gibi isimler bulunuyor.
2KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.

Asiye – Öykü Karayel

Cemal – Akın Akınözü

Mahir – Sarp Apak

Helin – Meriç Aral

3
Zahide – Esra Dermancıoğlu

Harun – Müfit Karacan

Nedret – Ülkü Duru

Raci – Kaan Çakır

Nergis- Iraz Akçam

Uğur- Yıldırım Özcan
4KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
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