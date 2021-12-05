Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu
BaşrolleriniÖykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı Kaderimin Oyunu ekran macerasına başladı. Oyuncu kadrosu ilk bölümde netleşen Kaderimin Oyunu, cuma günleri izleyicilerle buluşacak. Yapımını NGM Medyanın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Peki, Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu...
Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada büyük yankı bulan dizinin ilk bölümü 3 Aralık Cuma günü izleyicilerle buluştu. Nefeslerin 2. Bölüm için tutulduğu dizide nelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.
KADERİMİN OYUNU KONUSU
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.