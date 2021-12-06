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Televizyon
Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 16:46 | 

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü ne zaman, nerede çekiliyor? İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları

Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Peki, Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir?

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Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları arasında yer alan Öykü Karayel Asiye karakterini, Akın Akınözü Cemal karakterini, Sarp Apak ise Mahir karakterini canlandırıyor. Dizinin ilk bölüm çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi.
2KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.

Asiye – Öykü Karayel

Cemal – Akın Akınözü

Mahir – Sarp Apak

Helin – Meriç Aral

3
Zahide – Esra Dermancıoğlu

Harun – Müfit Karacan

Nedret – Ülkü Duru

Raci – Kaan Çakır

Nergis- Iraz Akçam

Uğur- Yıldırım Özcan
4KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
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