Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü ne zaman, nerede çekiliyor? İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları
Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Peki, Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir?
Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları arasında yer alan Öykü Karayel Asiye karakterini, Akın Akınözü Cemal karakterini, Sarp Apak ise Mahir karakterini canlandırıyor. Dizinin ilk bölüm çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi.
KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI
Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.
Asiye – Öykü Karayel
Cemal – Akın Akınözü
Mahir – Sarp Apak
Helin – Meriç Aral
Asiye – Öykü Karayel
Cemal – Akın Akınözü
Mahir – Sarp Apak
Helin – Meriç Aral
Zahide – Esra Dermancıoğlu
Harun – Müfit Karacan
Nedret – Ülkü Duru
Raci – Kaan Çakır
Nergis- Iraz Akçam
Uğur- Yıldırım Özcan
Harun – Müfit Karacan
Nedret – Ülkü Duru
Raci – Kaan Çakır
Nergis- Iraz Akçam
Uğur- Yıldırım Özcan
KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.