Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım oldu. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde buldu. Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirdi.