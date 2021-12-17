Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
Kaderimin Oyunu dizisi ekran macerasına kaldığı yerden devam eidyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Peki, Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimler? Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor?
Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, 3 Aralık Cuma günü ekran macerasına başladı. Cuma akşamları yayınlanan Kaderimin Oyunu, Asiye’nin çocukları için verdiği mücadele sırasında karşısına çıkan Mahir ile hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor.
KADERİMİN OYUNU KONUSU
Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım oldu. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde buldu. Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirdi.