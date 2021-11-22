Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kaderimin Oyunu oyuncu kadrosu
Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümü ile 3 Aralık akşamı ekrana gelecek. Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren Asiye’nin hayatı anlatılıyor. Peki, Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Kaderimin Oyunu’nun ilk bölümü için geri sayım başladı. Star TV ekranlarında cuma akşamları ekrana gelecek olan dizinin oyuncuları arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral gibi isimler bulunuyor.
KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.