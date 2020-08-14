Kademeli eğitim nedir, nasıl işleyecek? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara anlattı!
Kademeli eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Selçuk 2020 2021 eğitim öğretim yılında kademeli eğitimin uygulanabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Ateş Kara velilerin merak ettiği kademeli eğitimle ilgili bilgiler verdi. Bazı sınıfları etkileyecek olan kademeli eğitim sistemi okulda daha seyrek eğitime olanak sağlayacak? Peki, kademeli eğitim nedir, nasıl işleyecek? İşte, kademeli eğitim sistemiyle ilgili Ateş Kara'nın açıklamaları.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kararlaştırılan kademeli eğitim için Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara bazı açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu tarafından alınan karar ve tavsiyeler doğrultusunda MEB tarafından hayata geçirilecek olan kademeli eğitim süreci, bazı detayları da içerisinde barındıracak. Belirli sınıfları yakından ilgilendiren kademeli eğitim, özellikle sınava hazırlanan ve okuma yazmayı yeni öğrenmeye başlayan öğrenciler için önem arz edecek. İşte, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın kademeli eğitim açıklamaları
"Vaka sayısındaki azalmayı sağlayamazsak, sokakta virüslü kişilerle karşılaşma ihtimalimizi indiremezsek o zaman belki okulların biraz daha ötelenmesi, tarihin daha ileriye doğru kaydırılması gündeme gelecektir. Böyle bir kademeli eğitim başlangıcı; tüm sınıflar aynı anda değil de, bazı sınıfların biraz daha erken başlaması, o sınıflar başlarken tabi doğal olarak okulda daha seyrek olmalarının sağlanması, yani sayılarının daha az olması sayesinde sağlanabilecektir."
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EĞİTİM SÜRERKEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK
"Bu adım atıldıktan sonra da gidişatın değerlendirilmesiyle çocukların birbirlerine etkilerinin nasıl olduğu, virüsün okul içerisinde yayılıp yayılmaması da değerlendirilerek diğer sınıflar da kademeli olarak açılmaya devam edilecektir."
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ÖNEMLİ DERSLER YÜZ YÜZE
"Olmazsa olmazların ön planda, mutlaka yüz yüze işlenebileceği ve onun dışında da ilave üstüne eklemeler yapılabilecek olanların da online sistem üzerinden gerçekleştirileceği bir sistem olacak. Böylece ders programında da doğal olarak bir seyrelme olmasıyla öğrencilerimize biraz daha kolaylık olacağı ifade ediliyor. Böyle bir geçiş, önümüzdeki Eylül’ün ortalarından sonlarına doğru olacaktır. O dönemde de tabi tekrar rakamlarımıza ve ülkemizin koşullarına bakmamız gerekecek."
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KADEMELİ EĞİTİMDE ÖNCELİK BİRİNCİ SINIFLAR VE SINAVA HAZIRLANANLARIN
"Okumayı yeni öğrenen veya okumayı tam öğrenme aşamasındaki birinci sınıfların eğitimine mart ayı itibariyle ara vermiştik. Böyle olunca küçük çocuklar biraz daha öncelikli ve aynı zamanda da sınava girecek, sınav dönemine gelen ve öğretmenleriyle karşılıklı diyalog halinde olması gerekebilecekler kademeli eğitimde öncelikli olacak. Belki ara sınıflar dışarıda kalabilir, özellikle en küçüklerimiz, ana sınıfları, birinci sınıflar, ikinci sınıflar, belki üçüncü sınıflar da kademeli eğitim için öncelikliler arasında yer alabilir."