Kademeli eğitim nedir, nasıl işleyecek? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara anlattı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kararlaştırılan kademeli eğitim için Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara bazı açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu tarafından alınan karar ve tavsiyeler doğrultusunda MEB tarafından hayata geçirilecek olan kademeli eğitim süreci, bazı detayları da içerisinde barındıracak. Belirli sınıfları yakından ilgilendiren kademeli eğitim, özellikle sınava hazırlanan ve okuma yazmayı yeni öğrenmeye başlayan öğrenciler için önem arz edecek. İşte, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın kademeli eğitim açıklamaları



"Vaka sayısındaki azalmayı sağlayamazsak, sokakta virüslü kişilerle karşılaşma ihtimalimizi indiremezsek o zaman belki okulların biraz daha ötelenmesi, tarihin daha ileriye doğru kaydırılması gündeme gelecektir. Böyle bir kademeli eğitim başlangıcı; tüm sınıflar aynı anda değil de, bazı sınıfların biraz daha erken başlaması, o sınıflar başlarken tabi doğal olarak okulda daha seyrek olmalarının sağlanması, yani sayılarının daha az olması sayesinde sağlanabilecektir."