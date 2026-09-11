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Kaçkarlar'a kar yağdı: Artık burayı terk edin mesajı verildi! 'Bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır'

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#Gümüşhane#Doğal Meteoroloji#Yaylacılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 12:03

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içerisinde yer alan Sarıtaş Yaylası'nda, kış mevsiminin doğal habercisi vargit çiçekleri açtı. Doğu Karadeniz'de yüzyıllardır yaylalardan köylere dönüşün sinyali sayılan sonbahar çiğdemleri, hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü bölgede yaylacılara göç zamanının geldiğini bildirdi.