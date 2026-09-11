Kaçkarlar'a kar yağdı: Artık burayı terk edin mesajı verildi! 'Bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır'

Yayladaki yaşam sürelerine ve iklim şartlarına ilişkin verileri aktarmayı sürdüren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yaylamızın bildiğim kadarıyla 200 ile 400 yıl arasında bir geçmişi vardır. Sadece yılda 4 ay ya da azami 5 ay yaşanır. Ondan sonra da bir daha ki yıla kadar buralar terk edilir. Mayıs ortası gibi gelinir, kasım başı olmadan da bu yayla terk edilir. Çok güzel bir yayladır. Gümüşhane'nin bizim bildiğimiz 104 yaylasından bir tanesidir."