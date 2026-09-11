Kaçkarlar'a kar yağdı: Artık burayı terk edin mesajı verildi! 'Bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır'

"BU ÇİÇEKLERİN AÇMASI 'YAYLALARI TERK ET' DEMEKTİR"
Sarıtaş Yaylası'nın tarihi ve mevsimsel döngüsüne dikkati çeken doğa rehberi İmdat Yılmaz, vargit çiçeklerinin bölgedeki en temel takvim olduğunu söyledi. Yılmaz, "Şu anda Gümüşhane'ye bağlı Çorak köyünün Sarıtaş Yaylası'ndayız. Burada bahar aylarında çiğdem çiçekleri açar. Genelde tabii bahar ayında açar ama bu yıl sonbaharda da açtı. Bu bizim halk dilinde 'Artık yaylaları terk et' demektir. Yani yaylalardan yavaş yavaş toparlanıp gitmemiz gerekiyor, çünkü bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır" dedi.