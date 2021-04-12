Kaç saat oruç tutacağız? En uzun ve en kısa oruç saatleri
Oruç saatleri, 2021 yılı ramazan ayına saatler kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar kaç saat oruç tutacaklarını öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Bu imsakiyeye göre de hangi ilin ne zaman sahur ve iftar yapacağı da belli oldu. İşte il il en uzun ve en kısa oruç saatleri
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Kaç saat oruç tutulacağı her yıl merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başlıyor. Oruç tutacak olanlar bu gece ilk sahura kalkacaklar. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
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İŞTE İL İL ORUÇ SAATLERİ
İstanbul’da ilk oruç için imsak vakti 04:50, iftar vakti ise 19:48 olacak. Yaklaşık olarak 15 saat oruç tutulacak. Bu saat aralığı illere göre farklılık gösterecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.
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İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.
Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.