Kabızlık sorunu olanlar nelere dikkat etmeli?

Bunu yapmayın! Birçok kişinin kabızlık anında başvurduğu ilk yöntem laksatif ilaç kullanmak ya da sinemaki içeren bitki çaylarını tüketmektir. Ancak kabızlık ilk aşamada zararsız bir hastalıktır. Bu nedenle ilk aşamada önemli olan bu yöntemlere başvurmadan kabızlığı çözümlemeye çalışmaktır. Kronik kabızlık ile karşılaşıldığı zaman ise tedavi için uzmana danışılmalıdır. Çünkü uzun süren kabızlık başka bir hastalığın habercisi olabilir.