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Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 10:23,
Kabızlık sorunu olanlar nelere dikkat etmeli?
Kabızlık, günlük yaşantımızı etkilediği gibi metabolizmamızı da etkiler. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hareketsiz kaldığımız koronavirüs döneminde kabızlıktan kurtulmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
Dışarı çıkma zorunluluğu olmayan herkesin evde kaldığı, çoğu kişinin evden çalıştığı ya da şehir değiştirmek zorunda kaldığı, stresin yoğunlukla yaşandığı bugünlerde kontrolü elinize alamıyorsanız beslenme düzeninizin bozulması ve bununla beraber gelişen kabızlık sorunu kaçınılmaz oluyor. İşte, bu dönemde meydana gelen kabızlıktan kurtulmak için dikkat edilmesi gereken noktalar...
Lif alımınızı arttırın
Bağırsak hareketlerini arttırma yöntemlerinden biri beslenmenizde lifli gıdalara yer vermenizdir. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önlediği gibi doygunluk sağladığı için zayıflamada da etkili bir yöntemdir. Diyet lifini arttırmak için bugünlerde beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin. Kuru baklagil yemeği tüketmeye, temizliğine inandığınız meyveleri kabuklarıyla yemeye özen gösterin.
Protein alımınızı kontrol edin
Kabızlığın en temel nedenlerinden biride protein alımının çok yüksek olmasıdır. Bugünlerde kolay yemek olduğu düşünülerek veya vücut direncini arttırma düşüncesi ile et tüketimi artmış durumda ancak etler protein içeriği yüksek olmasına rağmen lif içeriği düşük ve sindirimi zor besinlerdir. Bu nedenle et tüketirken öğününüzün lif içeriğini yükseltebilmek için etler sebzeler ile pişirilebilir. Yemeğinizin yanında salata tüketimi de lif almanıza katkı sağlayacaktır.
Su tüketin
Su tüketimi kabızlıktan kurtulmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Çünkü vücudunuzda ki su kaybının yüzde 10’a ulaşması beraberinde kabızlığı getirmektedir. Günde en az 8-10 bardak su tüketilmesi oldukça önemlidir.
Hareket edin
Kabızlık bağırsaklarınızın hareketsiz olması ile de gelebilen bir rahatsızlıktır. Evde kaldığımız bugünlerde fiziksel aktivitenizin azalması kabızlığı tetikliyor olabilir. Bu nedenle evde yapılabilecek hareketler ile kendi hareketinizi arttırarak bağırsaklarınızı da hareketlendirebilirsiniz.
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