Kabızlık problemi olanlar nasıl beslenmeli?

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kabızlık problemini önlemek için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önerilerini paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kabızlık problemi, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, hareketsizlik, ilaç kullanımı ve bazı sindirim sistemi hastalıkları nedeniyle oluşabilmektedir. İşte yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu sorunu önlemek için dikkat edilmesi gerekenler;
2
Abone Ol
Salata tüketin
Öğünlerinizde mutlaka bir kase salata tüketmeye özen gösterin. Bol yeşillik içeren salatalar günlük lif alımınızı destekleyerek bağırsak hareketlerini düzenlemektedir.
3
Abone Ol
Meyve tüketimini ihmal etmeyin
Günde en az 2-3 porsiyon meyve tüketin. Özellikle elma, armut, kayısı gibi kabuklu yenilebilen meyvelerin kabuklarını soymayın. Meyvelerin kabukları bağırsaklar için lif kaynağıdır.
4
Abone Ol
Kuru erik tüketin
Kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olur. Özellikle kuru erik yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle bağırsak sağlığını desteklemektedir. Günde 1 porsiyon taze, 1 porsiyon kuru meyve tüketimi kabızlık problemini engelleyecektir.
5
Abone Ol
Su içmeyi ihmal etmeyin
Vücut suyundaki %5-10 oranındaki azalma kabızlığa neden olmaktadır. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin.
6
Abone Ol
Kefir için
Bağırsak sağlığı için kefir içmeyi ihmal etmeyin. Kefir, bağırsak florasını olumlu yönde etkileyen probiyotikler için iyi bir kaynaktır ve düzenli kullanımı kabızlık probleminin oluşmasını engelleyecektir.
7
Abone Ol
Yulaf tüketin
Haftada en az 2-3 kez yulaf lapası veya yulaf içeren besinleri tüketmek bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Yulafın yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı olacaktır.
8
Abone Ol
Ceviz, fındık, badem tüketin
Çiğ kuruyemişler (ceviz, fındık, badem..), avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını düzenli olarak tüketin. Yağ grubundaki bu besinlerin enerji yoğunlukları yüksek olduğu için porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin.
9
Abone Ol
Tam tahıllı besinleri tüketin
Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, tam buğday ekmek; pirinç yerine bulgur, karabuğday, siyah pirinç gibi lif oranı yüksek besinleri tercih edin.
10
Abone Ol
Kabızlık problemi için tarif:
Haşlanmış 2 adet kuru kayısı Haşlanmış 3 adet kuru erik 2 tam ceviz 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yapılışı: 1 tatlı kaşığı keten tohumunu blenderdan geçirin. Her sabah 2 tatlı kaşığı tüketip, ardından 1 bardak ılık su içebilirsiniz.