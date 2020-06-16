Kabızlığı önlemek için bu tavsiyelere kulak verin

Salgın sürecinde eve kapanarak yüksek miktarda karbonhidratlı yiyecekler tüketmek bağırsak sorunlarını da beraberinde getirdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, karantina sürecinde tüketilen gıdalardan dolayı bağırsak sorunlarının ortaya çıktığını söyledi, kabızlığı önlemek için tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.
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Özden Örkçü, “Kronik kabızlık ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarında probiyotik olarak zengin besinlerin başında gelen ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana çorbası, lahana ve salatalık turşusu tüketimini tavsiye ediyoruz” dedi.
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Yetişkinler gün içinde 25 – 30 gram lif tüketmeli
Gün içinde bir yetişkine 25 – 30 gram kadar lif tüketmesi tavsiye edildiğine dikkat çeken Özden Örkçü, “Posa yani besinsel lif, vücudumuzun sindiremediği veya emilimini yapamadığı kompleks karbonhidratlara verilen isimdir. Çözünmeyen diyet posası, besinlerin bağırsaktan geçişini hızlandırarak ve dışkı hacmini arttırarak kabızlığı önlerken çözünen posa ise yapısına su çekerek jele dönüşüp sindirimi yavaşlatır. Çözünür posanın kolesterolü düşürücü, şeker emilimini geciktirici etkisi vardır.” dedi
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Kabızlığı önlemek için…
Özden Örkçü, kabızlığı önlemek üzere tüketilebilecek lifli gıdaları şöyle sıraladı;
-Orta büyüklükte bir elma yaklaşık 4 gram, orta büyüklükte bir armut ise 5.5 gram lif içerir. Özellikle elma kabuğu lif bakımından zengindir.
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-Yarım su bardağı ahududu 4 gram lif içerir. Ahududu aynı zamanda vücuttaki toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı olur.
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-Bir porsiyonunda yaklaşık 5 gram lif bulunduran brokoli, aynı zamanda C ve K vitamini açısından da oldukça zengin bir sebzedir. Brokoliyi tüketirken fazla haşlamamaya dikkat edilirse lif oranı ve c vitamini maksimumda muhafaza edilebilir.
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-Brüksel lahanasının her bir parçasında 0.5 gram lif vardır.
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-A vitamini deposu olan havuç aynı zamanda zengin bir lif kaynağıdır. Orta boy bir havuçta yaklaşık 3.5 gram lif bulunurken, yarım porsiyon pişmiş havuçta 2.3 gram lif bulunur.
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-Bir demet çiğ ıspanakta 7.5 gram lif bulunur.
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-Kinoa aslında tahıl değil, teknik olarak bir tohumdur ancak buna rağmen iyi bir lif kaynağıdır. Bir porsiyon pişmiş kinoada 5.2 gram lif bulunurken, 8.1 gram da protein içerir.
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-Pirinç yerine bulgur tercih edildiğinde ise bir porsiyondan 3.5 gram lif alınır.
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-Lif ve protein deposu olan taze fasulyenin yarım porsiyonu 10 gram lif içerir.