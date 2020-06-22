Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Corona virüs salgınına yönelik önemli kararların ele alındığı Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı görüşmelerinde her hafta gündemin kritik maddeleri ele alınıyor. Salgına dair tavsiye kararlarının masaya yatırıldığı iki kritik toplantı hafta içinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısında salgına dair yeni istişarelerin yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda corona virüs gündemi, ekonomi ile iç ve dış politikayla ilgili verilecek kararlar masaya yatırılıyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasında yaş sınırlamasının kaldırılması ve düğün salonlarının açılış tarihi gibi önemli kararları duyurmuştu. Kritik toplantının bu haftaki tarihi henüz netleşmedi.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı daha önceki haftalarda farklı günlerde gerçekleşmiş, son toplantı ise 9 Haziran Salı günü yapılmıştı. Kritik toplantısının bu haftaki tarihiyle ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Bilim Kurulu üyeleri, geçen hafta 17 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, illere göre vaka sayısı LGS ve YKS'de alınacak önlemler ve sosyal mesafe kuralı gibi önemli konuları değerlendirmişti.
Kritik toplantının çarşamba günü yapılması bekleniyor.