Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda corona virüs gündemi, ekonomi ile iç ve dış politikayla ilgili verilecek kararlar masaya yatırılıyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasında yaş sınırlamasının kaldırılması ve düğün salonlarının açılış tarihi gibi önemli kararları duyurmuştu. Kritik toplantının bu haftaki tarihi henüz netleşmedi.