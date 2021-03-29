Kabine Toplantısı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Kabine Toplantısı başladı
Kabine Toplantısı başladı. 29 Mart Pazartesi günü saat 15.30'da başlayan toplantıda pek çok gündem konusuyla birlikte yasaklar ve kısıtlamalar gibi önemli hususlar da ele alınacak. Sokağa çıkma yasağı, tam kapanma, ramazanda kapanma gibi konuların ele alınıp alınmayacağı henüz belirsizliğini korurken, Kabine Toplantısı sonuçlarının akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Kabine Toplantısı açıklaması için beklenti, 29 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde artışa geçti. Yasaklar, kısıtlamalar ve alınacak olan kararların mercii olacak olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda illerin risk durumları da ele alınacak. Bilim Kurulundan çıkan önerilere göre Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alınabilecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı tarafından resmen duyurulan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı tarihi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden resmen yayımlandı. Buna göre toplantı, 29 Mart Pazartesi günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Toplantı sonunun ise 19.00 itibariyle duyurulması bekleniyor.
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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabine değişikliğiyle ilgili, “2023’e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır. Yeni bir düzenlemeye gidecektir, önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” dedi.
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Kabine Toplantısı tarihinin 29 Mart Pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor.