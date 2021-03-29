Kabine Toplantısı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Kabine Toplantısı başladı

Kabine Toplantısı açıklaması için beklenti, 29 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde artışa geçti. Yasaklar, kısıtlamalar ve alınacak olan kararların mercii olacak olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda illerin risk durumları da ele alınacak. Bilim Kurulundan çıkan önerilere göre Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alınabilecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı tarafından resmen duyurulan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler