Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BM 76. Genel Kurulu’na katıldığı New York’taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de olmasından dolayı Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 27 Eylül Pazartesi günü toplanması ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.