Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!
Kabine Toplantısı kararları ile alınacak yeni koronavirüs tedbirleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumunun masaya yatırıldığı son toplantıda koronavirüsle ilgili yeni karar alınmamıştı. Vaka sayısındaki artışın ardından Beştepe'de yapılacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları alınacak mı? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kabine Toplantısı'nın tarihi, koronavirüs vaka sayısında görülen yükselişin ardından gündeme geldi. Vaka sayılarının 30 bin seviyelerine yaklaşması ve kış mevsimiyle salgının yaygınlaşma endişesiyle Kabine Toplantısı'nda hangi kararların alınacağı milyonlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 76. Genel Kurulu’na katıldığı New York’taki temaslarını tamamladıktan sonra ülkeye dönecek. Kritik toplantının 27 Eylül'de yapılması bekleniyor.
2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
BM 76. Genel Kurulu’na katıldığı New York’taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de olmasından dolayı Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 27 Eylül Pazartesi günü toplanması ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
3
KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.
4
Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.
5
Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.