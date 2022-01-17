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Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte Bakanlar Kurulu toplantısından son bilgiler

#Kabine Toplantısı#Bakanlar Kurulu#Kabine Toplantısı Ne Zaman

2022 yılının ilk kabine toplantısı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Gözler şimdi ise yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihte. Pek çok vatandaş, artan koronavirüs vakalarının ardından alınacak yeni önlemlere ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

1/4Kabine Toplantısı ne zaman Yeni kısıtlamalar gelecek mi İşte Bakanlar Kurulu toplantısından son bilgiler

2022 yılının düzenlenen ilk Kabine Toplantısında güncel gelişmeler değerlendirilmiş, ekonomideki gelişmeler ele alınmış ve koronavirüs salgınının seyri işlenmişti. Şimdi de yeni toplantı tarihi pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılacak.

Saat 15:00’te başlaması beklenen toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra da açıklama yapılması tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

3/4YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Kısıtlama ya da yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan gelmedi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;

Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.

Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.

4/4SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI

SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

3 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.

 

 

 

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