Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar neler olacak, yarıyıl tatili uzayacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

27 Ocak'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre 82 bin 180 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 424 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 225 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 416 bin 957’a yükseldi.