Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar neler olacak, yarıyıl tatili uzayacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Kabine Toplantısı ne zaman, sorusu tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bugüne kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısına ulaşılması ile birlikte Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlarda kısıtlamaların olup olmayacağı yeniden gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olurken, kritik toplantının tarihi hakkında da henüz bir açıklama gelmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir gerçekleşiyor. Son Kabine Toplantısı en son 19 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Dolayısı ile bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Toplantının tarihi hakkında yapılacak açıklamalar haberlerimizde güncellenecek.
Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, şunları söylemişti:
“Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.”
27 Ocak'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre 82 bin 180 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 424 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 225 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 416 bin 957’a yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.