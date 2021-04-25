Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın yapılacak mı? Bayram kısıtlamaları Bakanlar Kurulu'nda gündemde!
Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, milyonları ilgilendiriyor. Kısmi kapanmada verilen sürenin dolması ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte Kabine Toplantısı'nda belirlenecek yeni yol haritası, tam kapanma ve sokağa çıkma yasağına yön verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye niteliğindeki kararları neticesinde, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağının masaya gelmesi bekleniyor. Kabine'de gündeme gelmesi beklenen bir diğer konunun da vatandaşların yoğun bulunduğu AVM'lerin kapatılması olması ön görülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, toplantı ile ilgili ayrıntılar...
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Kabine Toplantısı'nın tarihi, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'na gözler çevrilirken, kulislerde tam kapanma ve bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler öne sürüldü. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanan Kabine'nin 26 ya da 27 Nisan tarihinde toplanması ön görülüyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı'nın da konuşma yapması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını bildirmişti.
Daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR
Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın bu akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti: “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.