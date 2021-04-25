Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın yapılacak mı? Bayram kısıtlamaları Bakanlar Kurulu'nda gündemde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını bildirmişti.



Daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.