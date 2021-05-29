Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da... İşte 1 Haziran sonrası normalleşme adımları
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından bekleniyor. Kafe, restoran ve işletme sahipleri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi ilgilendiren yeni normalleşme kararları 1 Haziran itibariyle kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'nin yeni normalleşme takvimi olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ise yeni yol haritası belirlenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ve kritik toplantıya dair bilgiler.
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1 Haziran'dan sonra normalleşme için atılacak adımlar Kabine Toplantısı sonuçları ile netlik kazanacak. Kritik toplantı öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden de öneriler gelirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. 1 Haziran sonrası atılması beklenen adımlar arasında düğünler, kafe, restoranlar ve eğitim öğretimde normalleşme olacak. Toplantıda Bakan Koca'nın de öneriler sunması ön görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Kritik Kabine Toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.
Öte yandan, kritik toplantı öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden de dikkat çeken öneriler geldi. İşte, 1 Haziran sonrası atılacak adımlar:
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1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.
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-İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
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-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.