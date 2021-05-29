Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da... İşte 1 Haziran sonrası normalleşme adımları

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK? -Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.



-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.