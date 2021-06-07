Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte Kabine toplantısı tarihi
İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın tarihi öne çekildi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılacak olması dolayısıyla öne çekilecek. Normal şartlarda 14 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen toplantısı bu hafta yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı tarihi NATO Toplantısı dolayısıyla öne çekilecek. 14 Haziran tarihinde yapılacak olan toplantı, Erdoğan ve Biden'ın bir araya geleceği NATO toplantısı dolayısıyla 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Toplantının gündeminde Koronavirüs tedbirleri de yer alacak.
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İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın 14 Haziran’da NATO Liderler Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi. İki lider, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda düzenlenecek.