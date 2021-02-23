Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kritik kararlar bu toplantıda alınacak

Prof.Dr. Ertuğrul vaka sayısına göre kademeli normalleşme sürecini şöyle değerlendirdi: “İllere göre 100 bin kişide görülen olgu sayısına göre bir kademelendirilme yapılacak. İller düşük, orta, yüksek ve çok riskli iller olmak üzere dört kategoride incelenecek. Buna göre 100 binde kaç olgu görüldüğü hesaplanacak, bakılacak ve bunun bir sınıflaması yapılacak. Bunun nasıl yapılacağı henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Şunu söyleyebiliriz ki en azından 100 ve üzerinde veya 150 ve üzerinde olgu görülen iller büyük olasılıkla yüksek riskli veya riskli iller olarak tanımlanacak. 20’nin altında olgu görülen iller ise düşük riskli olarak tanımlanabilir. Fakat bunun açıklamasını Sağlık Bakanlığı´ndan beklemeliyiz. Bilim Kurulu bununla ilgili bir istatistiksel veri analizi yapıp, karar verecektir.”