Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs tedbirleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısının tarihi Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında geçtiğimiz hafta hafta içi ve hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerinin de ele alındığı toplantıda, ana gündemin yılbaşı öncesi yeni koronavirüs önlemleri olması bekleniyor. Gözler şimdi bu haftaki kritik toplantının tarihinde. İşte, Kabine toplantısıyla ilgili ayrıntılar.
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Kabine toplantısı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar geçerli olacak" dedi. Yılbaşı öncesi Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak toplantının tarihi henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları duyurmuştu;
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Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.
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Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
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Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.