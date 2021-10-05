Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs tedbirleri için Bakanlar Kurulu kararları bekleniyor
Kabine Toplantısı'nın tarihi, yeni hafta ile beraber gündeme geldi. Özellikle koronavirüste vaka sayılarının 30 bin sınırına yaklaşmasıyla yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını merak eden milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Bakanlar Kurulu kararlarına odaklandı. Yüz yüze eğitim, yerli aşı çalışması ve salgınla mücadelenin değerlendirildiği toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bilgi vermesi ön görülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kabine Toplantısı ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle mücadele, yüz yüze eğitim ve gündeme dair birçok önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite yurt eleştirilerine yanıt vererek 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetlerinin de devam edeceğini vurgulamıştı. Bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.
Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 15 günde bir yapıldığı göz önüne alınırsa Kabine Toplantısı'nın 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
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"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."