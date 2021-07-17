Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs kararları için gözler Bakanlar Kurulu'nda!
Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı öncesinden gündeme geldi. Koronavirüs kısıtlamaları ve alınan kararların değerlendirildiği kritik toplantıda, salgında son durum ele alınacak. Dünyayı endişelendiren Delta varyantının yaygınlaşması ve Türkiye'de vaka sayısında artış gözlenmesi ile milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlara çevrildi. Toplantıda yeni kısıtlamaların alınıp alınmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile belli olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Koronavirüs kararlarının ele alındığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.
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Kabine Toplantısı vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda tatili 9 gün olacağı açıklanırken, milyonlar bayram sonrası için alınacak kararlara kilitlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı açıklamada Rize'deki sel felaketi ile ilgili "O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" dedi. Toplantının tarihi henüz kesinleşmezken, bayram sonrası yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.
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SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;
Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar ile şunlar olmuştu;
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.
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Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.