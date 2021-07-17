Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs kararları için gözler Bakanlar Kurulu'nda!

Kabine Toplantısı vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda tatili 9 gün olacağı açıklanırken, milyonlar bayram sonrası için alınacak kararlara kilitlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı açıklamada Rize'deki sel felaketi ile ilgili "O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" dedi. Toplantının tarihi henüz kesinleşmezken, bayram sonrası yapılması bekleniyor.