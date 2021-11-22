Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da
Kabine Toplantısı her hafta araştırılan konular arasında bulunuyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belirli tarihlerde toplanıyor. Bu hafta toplantıda kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Toplantının sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte toplantı Kabine Toplantısı ve detaylar
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Önemli konuların gündeme geldiği Kabine Toplantısı’nda bu hafta terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar da gündeme gelecek. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak. Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.
Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son görüşmesinde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili 50 artı 1 tartışmalarının da masada olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını hem de görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor. Kabinede, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de tüm yönleriyle değerlendirilecek. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını hem de görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor. Kabinede, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de tüm yönleriyle değerlendirilecek. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.
Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından Ankara-Washington hattında yürütülen F-35 ve F-16’larla ilgili diplomasi trafiği de kabinenin en kritik gündem başlıkları arasında yer alacak.
Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’in Türkiye ziyaretiyle F-35 meselesinde gelinen son durum, Türkiye’ye para iadesi veya F-16 modernizasyonuna yönelik yol haritası kabinede detaylarıyla masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan-Biden zirvesinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları da kabinede gündeme gelecek.
Toplantının değişmeyen gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapacağı toplantıda yerli aşıda gelinen aşama ve salgında son durum ele alınacak.
Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’in Türkiye ziyaretiyle F-35 meselesinde gelinen son durum, Türkiye’ye para iadesi veya F-16 modernizasyonuna yönelik yol haritası kabinede detaylarıyla masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan-Biden zirvesinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları da kabinede gündeme gelecek.
Toplantının değişmeyen gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapacağı toplantıda yerli aşıda gelinen aşama ve salgında son durum ele alınacak.