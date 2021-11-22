Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son görüşmesinde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili 50 artı 1 tartışmalarının da masada olması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını hem de görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor. Kabinede, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de tüm yönleriyle değerlendirilecek. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.



