Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular!

Önemli gündem maddelerinden birisi koronavirüsle mücadele olacak. Bu kapsamda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle vaka sayısındaki artış, aşılama oranları, tüm bunlarla ilgili bilgileri kabine üyelerine aktarmasını bekliyoruz. Öte yandan havalar soğuyor. Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele, bu kapsamda da 'Yeni bir tedbir gelir mi, ya da tedbirlerde bir değişiklik olur mu?' Tüm bunların da Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılmasını bekliyoruz.