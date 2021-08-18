Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken Kabine Toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.