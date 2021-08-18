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Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 10:37 | 

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler

Artan vaka sayılarının ardından bazı yasaklamalar olup olmayacağına dair merak giderek artıyor. Sokağa çıkma ya da şehirler arası seyahatte herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı, pek çok vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Öte yandan okulların açılış tarihinin yaklaşması da Kabine Toplantısı'na yönelik beklentileri artırdı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında belli aralıklarla toplanan Kabine Toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkeye dair kritik kararların aldığı Kabine Toplantısı, artan koronavirüs vaka sayılarının ardından gündem oldu. İşte, Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler...

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken Kabine Toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

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23 Ağustos Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılabilir. Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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