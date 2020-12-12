Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi devam ederken, yeni kararların alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan toplantının ne zaman olacağı ve konu başlıkları ile alınacak kararlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
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Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Yüz yüze eğitime başlama tarihi gibi konuların ele alınacağı kabine toplantısı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte, kabine toplantısı hakkında ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.
Konuya dair resmi kanallardan bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KİRA KONUSU KABİNEDE NETLEŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Çiftçiye ve esnafı asla unutmadıklarını belirten Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.