Gündem Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 18:48 | 12 Aralık 2020 - 18:48

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi devam ederken, yeni kararların alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan toplantının ne zaman olacağı ve konu başlıkları ile alınacak kararlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?