Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gündem yeni risk haritası ve kararlar olacak
Kabine Toplantısı, alınabilecek kritik kararlar dolayısıyla büyük önem arz ediyor. Risk haritası ile illerdeki vaka sayılarını listeleyen ve buna göre karar alınan Kabine Toplantısı, bu hafta bu illerin risk durumunun güncellenmesi ile gündemde yer alacak. Yerli aşı çalışmaları, Türkiye'nin risk haritasına göre kafe ve restoranlara yönelik kısıtlama kararları Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni kararlara dair değerlendirme yapması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte, kritik toplantıyla ilgili ayrıntılar.
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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer alıyor. 1 Mart'ta gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 4 farklı risk bölgelerine ayrıldığını ve bu illerde, tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararının risk haritasına göre verileceğini bildirmişti. Yerinde karar dönemine göre her il vaka sayılarına göre değerlendirilecek ve yeni kararlar 15 günde bir değişecek. Dolayısıyla Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor. İşte, Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. İllere göre her 100 binde görülen vaka sayısında bu haftanın verileri açıklandı. Kontrollü normalleşme sürecinde illere göre tedbirler bu verilere göre belirleniyor ve illerdeki kısıtlamalar iki haftada bir güncelleniyor.
Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle kabine toplantısının bir sonraki pazartesi günü yani 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI
1 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi;
Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.
Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
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Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.
Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.