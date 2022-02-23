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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni toplantıya çevrildi

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Kabine Toplantısı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı akabinde elektrik faturaları için bir düzenleme kararı alınmış ve bu konu hakkında ön bilgiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1/4Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak Gözler yeni toplantıya çevrildi

Kabine Toplantısı, geçtiğimiz hafta 16 Şubat tarihinde tamamlanmıştı. Toplantının akabinde alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Ukrayna Rusya krizi ve KDV indirimi konusunda detaylar masaya yatırıldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde toplantılar her hafta yapılabiliyor. Sıcak bir konu olması halinde Kabine Toplantısının 28 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor. 

3/4Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak Gözler yeni toplantıya çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın arından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturaları hakkında şunları ifade etti;

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.

Konutlarda aylık 200 kw üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir.

Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'!a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur.Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.

Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.

4/4ESNAFA KADEMELİ TARİFE

ESNAFA KADEMELİ TARİFE

Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmıştı. Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor. Konutlardaki tüketime dayalı bir kademelendirmenin esnaf için de getirileceği söyleniyordu. Küçük esnaf için düşünülen bu düzenlemede kademe oranlarına ilişkin alternatiflerin kabinede anlatılacağı ve buna göre bir kararın ortaya çıkacağı ifade edilmişti.

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