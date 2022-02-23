Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni toplantıya çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın arından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturaları hakkında şunları ifade etti;



Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.



Konutlarda aylık 200 kw üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir.



Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'!a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur.Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.



210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.



Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.