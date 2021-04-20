Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler tam kapanma açıklamalarında
Kabine Toplantısı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Belirli tarihlerde düzenlenen Kabine Toplantısı’nda koronavirüs önlemleri gündemde geliyor. Son yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.’ demiş ve yeni kararları duyurmuştu. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. Henüz yeni tarih ile ilgili açıklama yapılmadı. İşte son Kabine Toplantısı’nda alınan önemli kararlar ve detaylar
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bugün Cumhurbaşkanı Programı içerisinde Kabine Toplantısı yer almıyor. Henüz yeni toplantı tarihi hakkında açıklama yapılmadı. Son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu.
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İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın bu akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti: “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
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Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 8.ve 12.sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.