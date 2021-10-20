Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler koronavirüse karşı yeni önlemlerde!
Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını açıklamalar koronavirüs salgınında tedirgin edici tablo sürerken tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili son durumun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sunulması bekleniyor. Havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı ise kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile netleşecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar.
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Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, milyonlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsle mücadelede son durum ve okullardaki önlemlerin toplantıda masaya gelmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 11 Ekim Pazartesi günü toplanmıştı. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 25 Ekim'de yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.
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BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.
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’GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR’
Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık. Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor.
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Gençlerimizin bir araya gelmekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Gençlerimiz bir arada olsunlar; ama bu bir arada olma sürecinde mesafelerine dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar ki bu birliktelik sürekli olsun. Bunu düşünerek aşı olursalar daha kolay şekilde ikna olabileceklerini düşünüyorum. Örneğin bir evde 10 kişi olmamalılar. Kalabalık oluyorlarsa maske takmalılar, mutlaka ortamı temiz hava ile havalandırmalılar" diye konuştu.