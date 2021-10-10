Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler alınacak kararlar ve açıklamalarda!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Fahiş fiyat artışıyla mücadeleden, koronavirüs vaka artışına kadar pek çok önemli başlık Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Vatandaşlar ise toplantının tarihini araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Son günlerde artan vaka sayıları da toplantıda gündemde olacak. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Vaka sayısının 30 binli sayıları geçmesi ile Kabine Toplantısı'nda koronavirüse karşı alınan önlemlerin değerlendirilmesi ön görülüyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın 11 Eylül Pazartesi günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite yurt eleştirilerine yanıt vererek 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetlerinin de devam edeceğini vurgulamıştı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."