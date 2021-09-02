Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları gündemde!
Kabine Toplantısı sonuçları koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışla beraber gündeme geldi. PCR testi zorunluluğu uygulanacağının bildirildiği son Kabine Toplantısı sonrası gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Koronavirüs salgınında son durumun ele alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ile gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, aşı uygulamaları ve vaka sayısını düşürmeye yönelik görüşler değerlendirilecek. Vaka sayılarının 20 binleri geçmesiyle beklentiler yeni atılacak adımlara yöneldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman bu hafta var mı? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ve kritik toplantıda ele alınacak konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kabine Toplantısı'nın tarihi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında son durumun ele alındığı kritik toplantıdan çıkacak kararlar yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda gündem aşı uygulamaları olacak. Son olarak 19 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda şehirlerarası yolculuk, konser, okul ve üniversite gibi yerlerde, aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu kararı açıklanmıştı. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı en son 19 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Ancak Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta toplanması ön görülüyor. Son toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınarak, aşılama süreci değerlendirilmişti.
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SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
19 Ağustos'ta yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
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Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye, salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir." dedi.
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Erdoğan, temizlik, maske ve mesafe konusunda kurallara riayet etmenin sağlık açısından temel esaslar arasında olduğunu belirterek, "Özellikle son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah her şeyi gönlümüzce yaşayacağımız günler yakındır." değerlendirmesini yaptı.