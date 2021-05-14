Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Nisan sonu itibariyle başlayan ve 17 Mayıs tarifine kadar devam edeceği açıklanan kısıtlama tedbirlerini gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre kademeli normalleşme sürecine girecek. Peki, kademeli normalleşme ve Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler