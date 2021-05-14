Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı bu hafta yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamada, 17 Mayıs sonrası için kararları şekillenecek. Hafta içi akşam ve hafta sonu devam eden sokağa çıkma yasağı da gündemde yer alacak. Kabine Toplantısı kararlarını Bilim Kurulu toplantısı şekillendirecek. Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrasında Kabine Toplantısı sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Nisan sonu itibariyle başlayan ve 17 Mayıs tarifine kadar devam edeceği açıklanan kısıtlama tedbirlerini gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre kademeli normalleşme sürecine girecek. Peki, kademeli normalleşme ve Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 17 Mayıs Pazartesi tarihinde yapılacak. Toplantıda önemli kararlar gündemde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından dün Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.
Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
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OKULLAR, KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.
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DÜĞÜN, NİŞAN, TAZİYE, ASKER UĞURLAMA İÇİN BİRAZ DAHA BEKLENECEK
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.