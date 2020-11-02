Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın tarihi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs salgınında yeni önlemlerle ilgili önerilerin ele alındığı koronavirüs ile mücadeledeki son durumun görüşülmesi bekleniyor. Bu hafta yapılması beklenen toplantıda bir diğer önemli başlıklardan birinin de İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin olması tahmin ediliyor. Ancak Kabine toplantısının tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.