Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki açıklaması bekleniyor
Kabine toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgını, Türkiye'nin iç ve dış siyasetine ilişkin istişare edilen kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Koronavirüs tedbirlerine yönelik kararların ele alınması beklenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Peki, bu hafta Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ettiği Kabine toplantısıyla ilgili bilgiler.
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1
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın tarihi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs salgınında yeni önlemlerle ilgili önerilerin ele alındığı koronavirüs ile mücadeledeki son durumun görüşülmesi bekleniyor. Bu hafta yapılması beklenen toplantıda bir diğer önemli başlıklardan birinin de İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin olması tahmin ediliyor. Ancak Kabine toplantısının tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs önlemleri ve Türkiye gündemine dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 20 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli kararları açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde yeni sınıfların eğitime başlayacağını belirterek, "Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz" dedi. Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ise "Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Yerli aşıyla ilgili ise Erdoğan şunları söylemişti;
Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.