Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bakanlar Kurulu

Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırıları ve elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ele alındığı son Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi olmuştu. Peki bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılar.

1/4Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı yeni hafta öncesinde gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 28 Şubat Pazartesi günü Beştepe’de toplandı. Yapılan toplantıda kabinenin ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi olmuştu. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi ön görülüyor.

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor. Kabine Toplantısı en son 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 14 Mart'ta yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

3/4SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında kamuoyuna duyurdukları elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdiklerini belirterek, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilowat saate aylık 240 kilowat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilowat saate, aylık 900 kilowat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

4/4Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağlanan burslarda da ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmalar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bakanlar Kurulu