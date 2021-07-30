Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Kabine Toplantısı, özellikle alınan kararlar dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz 2021 tarihli açıklamasında 'İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.' ifadelerine yer vermesi üzerine Kabine Toplantısı ne zaman sorusu gündemde yer almaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan yükselişin ardından özellikle yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı Kabine Toplantısı ile gündeme geldi. Kritik toplantıda, salgında son durum ve aşılama süreci masada olacak. Kurban Bayramı sonrası koronavirüste yaşanan gelişmeler toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Toplantısı var mı? İşte, toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı son Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kararlaştırılmıştı.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programında henüz bir bilgi yer almıyor.
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KABİNE TOPLANTISINDA YASAK KARARI ALINACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şu ifadelerde bulundu;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.
Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.