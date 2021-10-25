Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

SON TOPLANTI 11 EKİM'DE YAPILDI Yapılan son toplantı 11 Ekim’de gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 19.00 dolaylarında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.’ dedi ve müjdeyi verdi. Ayrıca, ‘Dünyada enerji başta olmak üzere emtia ve gıda fiyatlarında fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi bir mal ve ürün kıtlığıyla karşı karşıyadır. Türkiye ise vaktinde aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde bu sıkıntılara ya tamamen uzaktır, ya da çok sınırlı bir şekilde maruz kalmaktadır. Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerdeki fahiş artışları içeriye sınırlı bir düzeyde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Kamu işçi ve memur sözleşmelerinde yaptığımız yüksek artışlar bu anlayışın bir yansımasıdır. Artık daha çok üreten, daha çok ihraç eden, daha çok kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak, kollayacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum.’ açıklamasını yaptı.