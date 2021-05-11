Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında...
Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta öncesi gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma dönemi için son günler geldi. Gündemde tam kapanmanın uzatılması tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı ve okullarla ilgili durumun da kabine de ele alınacağını bildirdi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararları duyurması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı? İşte, ayrıntılar.
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Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam kapanma için verilen 17 günlük sürenin dolmasına kısa süre kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi. Kabine Toplantısı'da yapılan değerlendirme ile yeni kararların açıklanması ön görülüyor. Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi ise henüz belli olmad. İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili bilgiler.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.
Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor.
Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:
"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."
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TAM KAPANMANIN ARDINDAN AÇILIŞ NASIL OLACAK?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100’e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.
Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.
Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13’e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4’e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.
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KISMİ AÇILMADA ÖNCELİK SIRASI
Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.
Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.