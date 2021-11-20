Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!
Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kritik toplantıda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ve koronavirüs mücadelesindeki son durum ele alınacak. Yerli aşı çalışmalarının da değerlendirilmesinin beklendiği Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ön görülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanan Bakanlar Kurulu'nda Koronavirüsle mücadele istişare edilecek. 2 haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılması beklenirken, konuyla ilgili henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine, son olarak 8 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te bir araya geldi. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının 22 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,24 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 200 bin 467 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,24 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 200 bin 467 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim."
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim."