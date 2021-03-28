Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler o güne çevrildi

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son toplantıda önceki sürecin aynen devam edilmesine yönelik kararlar alınmış ve dolayısıyla gözler bir sonraki toplantıya çevrilmişti. Peki, kısıtlama ve yasaklara yönelik kararların alınıp alınmayacağı merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, risk durumuna göre alınacak olan yeni kararları ilgilendiren o toplantı hakkında bazı bilgiler