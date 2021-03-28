Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler o güne çevrildi
Kabine Toplantısı, alınması muhtemel kararları dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İllerin risk gruplarını niteleyen renklere göre belirlenen kısıtlamaların, haritanın da güncellenmesiyle birlikte son durumunu merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna odaklandı. Peki, yeni yasak ve kısıtlamaların alınıp alınmayacağı noktasında büyük önem arz eden Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son toplantıda önceki sürecin aynen devam edilmesine yönelik kararlar alınmış ve dolayısıyla gözler bir sonraki toplantıya çevrilmişti. Peki, kısıtlama ve yasaklara yönelik kararların alınıp alınmayacağı merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, risk durumuna göre alınacak olan yeni kararları ilgilendiren o toplantı hakkında bazı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısının 15 günde bir gerçekleşeceği ifade edilmişti. Bu minvalde son Kabine Toplantısının 15 Mart tarihinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, yeni toplantının 30 Mart tarihinde gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabine değişikliğiyle ilgili, “2023’e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır. Yeni bir düzenlemeye gidecektir, önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” dedi.