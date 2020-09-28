Kabine toplantısı ile gündem değerlendirmesi yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonucunda gündeme yönelik alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Peki, pek çok kişinin yakından takip ettiği kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Geçtiğimiz hafta pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı, bu hafta henüz netlik kazanmadı. Kabine Toplantısında pandemi sürecine dair detayların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yapmıştı;
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.
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Bu açıklamaların ardından pek çok ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kararlar alındığı, valilikler tarafından duyuruldu.