Kabine Toplantısı ne zaman ve Cumhurbaşkanı saat kaçta konuşacak? İşte, beklenen kararlar.

Kabine Toplantısı sonuçları, vaka sayılarındaki gerileme dolayısıyla pek çok kişide normalleşme kararlarına yönelik beklenti oluşturdu. Bugün bakanların katılımı ile gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde, uzun süredir kapalı tutulan işletmeler, sokağa çıkma yasağı ve diğer normalleşme adımları yer alacak. Kafeler ve restoranlar için açık alan ve aynı zamanda HES kodu zorunluluğu da yer alacak. Gündemdeki bir diğer önemli konu ise düğünler olacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta konuşacak? İşte, o detaylar