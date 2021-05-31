Kabine Toplantısı ne zaman ve Cumhurbaşkanı saat kaçta konuşacak? İşte, beklenen kararlar.
Normalleşme kararlarının açıklanmasının beklendiği Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Bilim Kurulu'ndan gelecek olan önerilerin değerlendirileceği yer olacak. Sokağa çıkma yasağı, kahvehaneler, spor salonları, yüzme havuzları, okullar, kafeler ve daha birçok alanı yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı kararları, akşam saatlerinde netlik kazanacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kabine Toplantısı sonuçları, vaka sayılarındaki gerileme dolayısıyla pek çok kişide normalleşme kararlarına yönelik beklenti oluşturdu. Bugün bakanların katılımı ile gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde, uzun süredir kapalı tutulan işletmeler, sokağa çıkma yasağı ve diğer normalleşme adımları yer alacak. Kafeler ve restoranlar için açık alan ve aynı zamanda HES kodu zorunluluğu da yer alacak. Gündemdeki bir diğer önemli konu ise düğünler olacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta konuşacak? İşte, o detaylar
2
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. Toplantı, akşam saatlerine kadar devam edecek. Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın karşısına geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 18.30 itibariyle açıklama yapması bekleniyor.
Toplantıda konuşulması beklenen konular ise şu şekilde olacak;
3
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının bir sonraki kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.
Ancak kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.
4
DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.
Hafta içi akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00’e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak.
6
SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER AÇILACAK MI?
Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.
7
MESAFELİ MASKESİZ ALANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.