Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Yılın ilk Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında
Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'den Türkiye'ye sesleneceği açıklamasına çevrildi. Yılın ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Bakanların katılımı ile gerçekleşecek Kabine toplantısında ağırlıklı gündemin ekonomi ve koronavirüs olması ön görülürken, memur zammının da ele alınması bekleniyor. Omicron varyantındaki hızlı yayılma ile yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği de bu toplantıda belli olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.
Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu tüm Türkiye tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Belirli aralıklar ile Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor. Öte yandan koronavirüs salgınında son durum hakkında da istişarelerin gerçekleşmesi ön görülüyor. Kritik toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 3 Ocak'ta yapılacağı tahmin ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine, son olarak 20 Aralık tarihinde bir araya gelmişti. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.
Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, memurlara vergi müjdesi vererek, "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandeminin ilk zamanlarındaki ciddiyete dönülmesi gerektiğini belirterek, maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.