Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Yılın ilk Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu tüm Türkiye tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Belirli aralıklar ile Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor. Öte yandan koronavirüs salgınında son durum hakkında da istişarelerin gerçekleşmesi ön görülüyor. Kritik toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 3 Ocak'ta yapılacağı tahmin ediliyor.