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Gündem
Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 22:39 | 

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İllere göre risk haritası için gözler pazartesi gününde!

Kabine Toplantısı ile koronavirüs risk haritası ve yeni tedbirler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlenecek Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri ile eğitim öğretim takvimi, yeni tedbirler ve aşı çalışmalarının istişare edilmesi bekleniyor. Son yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan iller bazında alınan kararların bir süre daha devam edeceğini aktarmıştı. 15 günde bir açıklanacak olan risk haritasının bu hafta yayınlanması beklenirken, gözler hafta başına çevrildi. İşte, milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu Kabine Toplantısı yeni hafta öncesi milyonların gündemine geldi. Koronavirüs normalleşme sürecinin ele alınmasının beklendiği toplantıda, özellikle nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk haritasına gözler çevrildi. Bakanlar Kurulu'nda yeni önlemlerin gözden geçirilmesi bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi. Toplantının önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısının 15 günde bir gerçekleşeceği ifade edilmişti. Bu minvalde son Kabine Toplantısının 15 Mart tarihinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, yeni toplantının 30 Mart tarihinde gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

313-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

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"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

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